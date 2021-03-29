Жительница Башкирии подожгла соседа

Женщина подожгла соседа на лестничной клетке Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В башкирском городе Агидели местная жительница подожгла своего соседа. В ближайшее время 36-летнюю женщину, против которой возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью, будут судить. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Инцидент произошел ночью 25 октября 2020 года. По версии следствия, обвиняемая в пьяном состоянии, находясь на лестничной клетке вместе с подругами, облила бензином 48-летнего соседа и подожгла его из-за ссоры, «возникшей в связи с отказом одной из женщин дать ему сигарету». Пострадавшего потушили его родные. «Скорая» доставила горожанина в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ему ожоги более 50% тела.

В прокуратуре отметили, что обвиняемая «частично признала вину» в преступлении. Уголовное дело в отношении нее будет рассматривать Краснокамский межрайонный суд.

Обновление: Следственный комитет Башкирии сегодня опубликовал обновленную версию произошедшего. Конфликт, по данным правоохранительного ведомства, случился «в связи с тем, что мужчина сделал женщинам замечание, так как они курили в подъезде и громко разговаривали».