В центре Уфы из-за съемок фильма частично перекроют улицу

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В Уфе с 29 по 30 марта будет перекрыта левая полоса участка проезжей части на улице Ленина. Речь идет об отрезке напротив дома по №26а и №26 – это здание Башпотребсоюза, рядом с остановкой «Гостиный двор».

В мэрии пояснили, что ограничение проезда транспорта связано со съемками художественного биографического фильма «Дневник поэта». Картина повествует о жизни народного поэта Башкирии Рами Гарипова.

Городские службы попросили горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и посоветовали заранее планировать маршрут.