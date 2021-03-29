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Общество29 марта 2021 11:06

В центре Уфы из-за съемок фильма частично перекроют улицу

Ограничение будет действовать сегодня и завтра
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: google maps

В Уфе с 29 по 30 марта будет перекрыта левая полоса участка проезжей части на улице Ленина. Речь идет об отрезке напротив дома по №26а и №26 – это здание Башпотребсоюза, рядом с остановкой «Гостиный двор».

В мэрии пояснили, что ограничение проезда транспорта связано со съемками художественного биографического фильма «Дневник поэта». Картина повествует о жизни народного поэта Башкирии Рами Гарипова.

Городские службы попросили горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и посоветовали заранее планировать маршрут.