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Происшествия29 марта 2021 10:35

Погибшему на «НефАЗе» работнику оставался год до пенсии

Причины и обстоятельства несчастного случая выясняет Гострудинспекция
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Фото с места происшествия // vk.com

Работнику, который 28 марта погиб на башкирском заводе «НефАЗ», оставался всего один год до выхода на пенсию. Сейчас смерть 64-летнего мужчины расследует Гострудинспекция. В надзорном ведомстве раскрыли предварительные обстоятельства несчастного случая.

– На территории корпуса вахтовых автобусов и цистерн при выполнении работ по демонтажу металлоконструкций слесарь-ремонтник цеха № 36 упал с высоты около шести метров. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть работника, – сообщили в пресс-службе органа.

Почему именно произошла трагедия, будет известно по итогам разбирательства Гострудинспекции.

ЧП