В Башкирии второй день подряд от коронавируса умерло четыре человека

265 пациентов с коронавирусом находятся на госпитализации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса умерло четыре человека – столько же, сколько и днем ранее. Общее число жертв инфекции увеличилось до 356. Об этом 29 марта сообщил региональный оперштаб.

Прирост зараженных тем временем составил 110 человек. Всего в регионе зарегистрировано 32 144 случая COVID-19. Выздоровели 27 138 жителей республики, 126 выписались за последние сутки.

Количество активных носителей коронавируса, несмотря на рост смертности, сокращается: сейчас ковидом болеет 4650 человек: 265 лежат в больницах, 4 385 лечатся дома с легкой формой инфекции.