Трансгендерная модель из Уфы попробовала себя в новом шоу на ТНТ

фото: инстаграм Заки Лаки

Трансгендерная визажистка и модель из Уфы, 28-летняя Заки Лаки, приняла участие в очередном шоу на телеканале ТНТ – на этот раз им стал проект «Ты топ модель».

Девушка, которая в недавнем прошлом была парнем, прошла отбор и стала одной из 70 моделей проекта, из которых впоследствии остались только 20 – Заки в их число, к сожалению, не вошла. Несмотря на это, жюри отметило ее уверенность на фотосессии и выделило как одну из лучших в танцах. Лаки после вылета из шоу предположила, что она «перегорела, или просто что-то сломалось».

Напомним, год назад Заки Лаки участвовала в «Холостяке» на ТНТ и боролась за сердце московского стоматолога. Ранее «КП-Уфа» писала историю уфимки-трансгендера – о том, как инженер-технолог резко перевернул свою жизнь и стал востребованной моделью.