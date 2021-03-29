Гульназ Асаева откровенно ответила на вопрос о хейтерах

К слову, Асаева очень открыта к своей аудитории и довольно часто устраивает такой интерактив, где каждый может задать любой интересующий вопрос.

Накануне Гульназ Асаева устроила интерактив в своем Инстаграме – подписчики задавали певице вопросы, а она на них отвечала. В этот раз многих заинтересовала тема хейтеров, и подписчики задали Гульназ вопрос – что бы она сделала, если встретила их на улице.

- Обняла бы и сказала «спасибо», - коротко ответила артистка.

Конечно же, не обошлось без вопроса, когда же у пары появятся дети.

- У вас лицо так изменилось. Вы в положении? – спросила подписчица.

- Я старею просто, - отшутилась певица.

К слову, Асаева очень открыта к своей аудитории и довольно часто устраивает такой интерактив, где каждый может задать любой интересующий вопрос.