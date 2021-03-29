В Башкирии сотрудник крупного завода трагически погиб прямо на рабочем месте

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В минувшее воскресенье, 28 марта, в Нефтекамске на заводе «НефАЗ» произошел несчастный случай, унесший жизнь местного жителя. Как сообщает издание PRONEFTEKAMSK.RU со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла из-за того, что во время монтажных работ на подъемник, на котором работал мужчина, упала балка. В результате рабочий упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте.

В причинах и обстоятельствах несчастного случая, в результате которого на заводе погиб рабочий, теперь предстоит разобраться Гострудинспекции и Следкому по Башкирии.

В СКР по Башкирии подтвердить или опровергнуть информацию о гибели рабочего не удалось – в пресс-службе ведомства на телефонный звонок «КП-Уфа» не ответили.