В Минземимуществе Башкирии сократили 122 чиновника

За счет сокращений ведомство уменьшает расходы

В Министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии сократили 122 чиновника. Это связано с «реорганизацией городских и районных комитетов» – их заменили территориальными отделами ведомства, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на исполняющего обязанности министра Дмитрия Суслина.

В министерстве пояснили, что цель преобразования – достижение задачи по разработке единого подхода к предоставлению земли на территории региона. Эта работа будет определяться «исполнением плановых показателей по поступлениям […] доходов» в местные бюджеты от сдачи аренды, продаже участков и налогов.

За счет сокращений ведомство уменьшает собственные расходы. Освободившиеся деньги будут направлены на цифровизацию работы в земельной сфере. На жителях республики, уверили в министерстве, реформа не отразится.