В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину на велосипеде

фото: ГИБДД РБ

В Иглинском районе Башкирии пьяный водитель насмерть сбил пожилого мужчину, ехавшего на велосипеде. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел вчера, 28 марта, в девятом часу вечера. На 24 километре трассы Иглино-Красный Восход 26-летний местный житель на «Ладе Гранта» совершил наезд на 63-летнего велосипедиста. Последний ехал навстречу легковушке. От полученных травм он скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков.

фото: ГИБДД РБ

– Водитель «Лады» находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,032 мг/л, – передали в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки в Башкирии это было единственное ДТП с погибшим. В еще пяти авариях травмы получили семь человек.