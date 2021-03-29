Жителя Башкирии задержали в Казани за попытку оскорбить мусульман и христиан

В Казани в Вахитовском районе житель Башкирии 17 марта испортил стены в подъезде одного из домов. Мужчина написал маркером оскорбляющие религиозные чувства как православных, так и мусульман слова. Все происходящее было записано на камеру видеонаблюдения, сообщает «КП-Казань».

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, на его поиски ориентировали все патрульные экипажи и сотрудники полиции, уточнили в издании. В результате мужчину опознали сотрудники Казанского метрополитена. В результате 36-летнего жителя соседней республики задержали и доставили в полицию.