Житель Башкирии пугал односельчан ножом и ударил им участкового

В МВД по Башкирии сообщили, что Караидельский межрайонный суд региона приговорил 32-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы за угрозу убийством и нападение с ножом на полицейского.

Преступление было совершено в ноябре 2020 года, когда житель Барахаевки вызвал грузовое такси, чтобы перевезти вещи из Аскино. Владелец грузовика приехал на место назначения, обговорив стоимость услуг заранее. Как оказалось, ключей от помещения у вызвавшего не было, поэтому водитель попросил оплатить ложный вызов.

– На просьбу мужчина отреагировал агрессивно, достал из кармана нож-«бабочку» и стал угрожать перевозчику. Владелец грузовика, увидев, что клиент крайне решителен в своих намерениях, решил избежать конфликта и уехал, – передается в сообщении.

Вскоре в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сын пьет несколько дней, ведет себя агрессивно и ходит с ножом. Когда на вызов приехал участковый и оперуполномоченный, мужчина, завидев их, начал убегать. После того, как его догнали, мужчина достал свой нож и ударил им участкового, нанеся правоохранителю резаные раны кисти руки и пальцев.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.