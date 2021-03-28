Музыкант Зайнетдин сообщил о своей свадьбе

Фото со страницы Зайнетдина в Инстаграм

Популярный башкирский музыкант, танцор, мультиинструменталист и шоумен Загир Зайнетдинов, выступающий под псевдонимом Зайнетдин, сегодня, 28 марта, сообщил о своем бракосочетании.

– Сегодня я стал ещё счастливее. Эта девушка сегодня стала моей женой. Она меня изменила и научила любить. А самое главное стала частью моей невероятной жизни. Говорят, когда встречаешь свою судьбу, время замирает. И это правда. Сегодня я это испытал, – написал он на своей странице в Инстаграм.

Избранницей артиста стала девушка по имени Региона Саитгалиева. Она также в честь этого события выложила в социальных сетях пост, в котором сообщила, что стала женой «самого лучшего мужчины на свете».