Двое приятелей из Башкирии избили до смерти своего обидчика палками

Двух ранее судимых жителей Бирска местный межрайонный суд признал виновными в смерти их общего знакомого. Преступление произошло в июне 2019 года, когда мужчины 42 и 52 лет во время ссоры избили своего 50-летнего знакомого. Подсудимым вынесли приговор по п. «г,з» ч.2 ст.112 УК РФ, ч.4 ст.111 УК РФ.

На заседании установлено, что в день преступления приятели «со значительной физической силой нанесли множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела потерпевшего».

После они его ударяли также и деревянными палками в область груди и живота, а также по другим частям тела. Избитая жертва скончалась на месте происшествия от тупой травмы грудной клетки через короткий промежуток времени, отмечается в релизе суда.

Свою вину один их фигурантов уголовного дела признал только в нанесении «некоторых телесных повреждений», отмечается в сообщении, второй – отрицал свою причастность полностью.

Судья же признал виновными обоих, назначив наказание в виде лишения свободы – на срок 9 лет первому, второму – 13 лет с отбыванием я в исправительной колонии строгого режима. Также с каждого осужденного в пользу матери умершего взыскана компенсация морального вреда по 600 000 рублей, а также в солидарном порядке материальный ущерб в сумме 37 140 рублей.