Полмиллиарда рублей выделят из бюджета Башкирии на оборудование для кардиоцентра

Для строящегося в Уфе хирургического корпуса кардиологического центра госкомитет по конкурентной политике в республике объявил три аукциона на поставку трех ангиографических систем и одного магнитно-резонансного томографа, передает «РБК-Уфа».

Сообщается, что максимальная стоимость контрактов составляет 504,8 млн рублей, из которых 200 млн рублей пойдут на покупку томографа, 134, 8 млн на две ангиографические системы и 170 млн – еще на одну.

Средства на приобретение оборудования выделят из регионального бюджета. Торги состоятся 6 и 7 апреля. Контракты будут действовать до конца декабря 2021 года.