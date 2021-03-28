В 2021 году в Уфе выделят квартиры 200 сиротам

В Башкирии, по информации пресс-службы главы республики, право на получение жилья имеют 4538 детей. В 2020 году 805 человек из этой категории получили жилье. Накануне, 27 марта, Радий Хабиров вручил еще 10 детям-сиротам ключи от новых квартир в микрорайоне «Кузнецовский затон».

– Поздравляю вас и желаю вам счастья! Надеюсь, это жильё поможет вам создать семьи и радоваться жизни, – сказал Радий Хабиров. –

Руководитель региона признал, что у республики «есть долг перед сиротами», но заявил, что каждый год количество выделяемых квартир увеличивается. По его словам, в 2021 году в Уфе получат более 200 сирот.

– К сожалению, очередь всё ещё довольно большая, поэтому мы будем строить и строить, – отметил он.