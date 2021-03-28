В Башкирии мужчина сбил свою дочь и 4-летнюю внучку

Фото: ГИБДД по Башкирии

Пресс-служба ГИБДД по Башкирии сообщила, что в Салавате 27 марта 57-летний мужчина сбил двух пешеходов. Поясняется, что водитель сбил 28-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь, которые являются его дочерью и внучкой.

ДТП произошло на парковке воле ТЦ «Лимонад», 57-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 сначала открытой дверью наехал на "Mazda CX-5" , а потом уже сбил женщину с ребенком. В результате произошедшего, обе получили травмы.

В настоящий момент идет разбирательство случившегося, причины устанавливаются.