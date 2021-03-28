В Башкирии коронавирусом заболели 32 034 человек

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Администрация главы Башкирии сообщила последние данные о заболевших ковидом. В республике по состоянию на 28 марта подтвердили 32 034 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки официально зарегистрирован 131 человек с COVID-19.

Всего в регионе от инфекции лечатся 4660 человек. 266 из них госпитализированы в больницу, остальные лечатся дома. Выздоровели 27 012 человек, 131 – за последние сутки.

Сообщается также и о жертвах коронавируса. Число умерших увеличилось на 4 и составляет 352 человека