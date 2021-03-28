В Башкирии из спецшколы сбежал 16-летний подросток

Фото: «Поиск детей - Уфа»

В Башкирии волонтеры «Поиск детей - в Башкортостане» объявили, что накануне, 27 марта, из Серафимовской спецшколы в Туймазинском районе сбежал 16-летний Алмаз Салихов. Подросток совершил побег вчера вечером около 18:30. В настоящий момент к поискам уже присоединились полиция, волонтеры, в социальных сетях распространяется информация о нем.

Приметы: рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые. Особые приметы: шрам от аппендицита, родинка над верхней губой, справа.

Был одет: зеленая толстовка с капюшоном, темно-синие трико, темно-синие кроссовки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Алмаза Салихова, сообщите, пожалуйста по телефонам: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), +7 996 106-56-69