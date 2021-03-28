Невеста Радика Юльякшина рассказала о своем отношении к его бывшей

Фото со страницы Инзили Фатхутдиновой в Инстаграм

Супруга Радия Юялькшина Инзиля Фатхутдинова в социальных сетях прокомментировала свое отношение к бывшей известного артиста. Отвечая на вопрос от подписчика о том, как она относится к тому, что экс-возлюбленная Юльякшина плохо о ней высказывается, Инзиля ответила, что ей «без разницы».

– Бывшая пускай все выскажет, ей возможно потом полегчает. Но, а я к такому никак не отношусь, мне абсолютно без разницы, – прокомментировала девушка.

Она также рассказала и о том, как было сделано предложение, отметив, что все было очень просто.

– Радик одел кольцо во время никаха перед всеми гостями, – сообщила она.

Ранее один из самых завидных женихов Башкирии прочитал никах (мусульманская свадьба - Ред) вместе со своей возлюбленной Инзилей. Свадьба по имеющимся данным состоится летом 2021 года.