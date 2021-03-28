В Башкирии 992 случая пневмонии вызвал коронавирус

Росздравнадзор опубликовал последние данные по заболеваемости пневмонией в Башкирии. В ведомстве сообщили, сколько случаев было вызвано коронавирусом. Статистика также показала рост заболевших в 2021 году.

По предоставленным данным, в январе-феврале 2021 года зарегистрировано 992 случая пневмонии. Внебольничную пневмонию обнаружили у 10 479 человек, 361 из них – дети.

Известно, что в 2020 году показатель внебольничной пневмонии был на 6 294 меньше, чем в 2021 – 4 185 пациентов за первые два месяца 2020 года, в том числе 1 667 детей. По данным аналитиков, рост составил 150%.