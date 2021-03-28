В ближайшие три дня в Башкирии воздух прогреется до +10 градусов

В Башкирии ожидается значительное потепление. По прогнозам воздух прогреется до +10 градусов. Синоптики сообщают, что начало недели ожидается теплым и благоприятным.

28 марта будет безветренная погода с мокрым снегом, утром ожидается гололед. Температура воздуха составит от 0 до +5.

В понедельник, 29 марта, ночью ожидается на столбике термометра от -10 до -5 градусов, местами до -18. Днем воздух прогреется до +5, а в отдельных районах до +10 градусов. Осадки и сильный ветер не предвещаются. Во вторник, 30 марта, обещают аналогичную погоду.