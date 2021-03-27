Сыщики Башкирии хотят расследовать гибель 11-летней девочки на трассе

Авария произошла в Благоварском районе Башкирии Фото: блог Динара Гильмутдинова

Следком Башкирии намерен расследовать гибель 11-летней девочки на трассе в Благоварском районе республики.

Страшная авария с участием «Opel Corsa» и КамАЗа с автоцистерной произошла вечером в пятницу, 26 марта. В результате ДТП у села Мирный погибла 11-летняя девочка из салона легковушки. Также медицинская помощь понадобилась еще двум пассажирам иномарки. О состоянии 56-летнего водителя грузовика ничего не сообщалось.

Следователи Чишминского межрайонного следственного отдела обратились в прокуратуру Благоварского района с просьбой передать им материалы уголовного дела для дальнейшего расследования. Скорее всего, это произошло из-за участия в ДТП несовершеннолетних.