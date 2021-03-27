Какой будет погода в Башкирии на воскресенье - синоптики ответили

В воскресенье в Башкирии ожидается теплая погода

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Башкирии на воскресенье.

По данным Башгидромета, 28 марта жителей региона ждет достаточно теплая погода. Днем температура воздуха прогреется до +5 градусов, а ночью может похолодать и до -8. Из-за резкой смены температурного режима на дорогах возможно образование гололедицы. Также в темное время суток возможны небольшие осадки – дождь со снегом.

Погода в Уфе не будет отличаться от средней по республике. Днем все также потеплеет до +3 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -2. Осадков в столице Башкирии не ожидается – весь день будет светить яркое солнце.