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Общество27 марта 2021 13:12

Мэр Уфы вышел поворошить снег вместе с бюджетниками, продавцами и строителями

В городе начинается сезон весенних субботников
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Греков ворошил снег в компании главы Кировского района Уфы Фото: администрация Уфы

Мэр Уфы вышел на улицы города чтобы поворошить снег с остальными жителями столицы.

Фотографии Грекова в компании главы Кировского района и еще одного мужчины появились в официальных сообществах городской администрации в соцсетях. Вместе с подчиненными мэр занимался ворошением снега и уборкой льда.

Чиновники отметили, что помимо сотрудников сферы ЖКХ в субботнике поучаствовали бюджетники, продавцы, заводчане, строители и специалисты сферы бытового обслуживания. Надо полагать, что подобные мероприятия в столице продолжатся на постоянной основе.