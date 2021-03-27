Мэр Уфы вышел поворошить снег вместе с бюджетниками, продавцами и строителями

Греков ворошил снег в компании главы Кировского района Уфы Фото: администрация Уфы

Мэр Уфы вышел на улицы города чтобы поворошить снег с остальными жителями столицы.

Фотографии Грекова в компании главы Кировского района и еще одного мужчины появились в официальных сообществах городской администрации в соцсетях. Вместе с подчиненными мэр занимался ворошением снега и уборкой льда.

Чиновники отметили, что помимо сотрудников сферы ЖКХ в субботнике поучаствовали бюджетники, продавцы, заводчане, строители и специалисты сферы бытового обслуживания. Надо полагать, что подобные мероприятия в столице продолжатся на постоянной основе.