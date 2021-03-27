В Башкирии выявили еще три смерти от коронавируса

В Башкирии за сутки выявили три смертельных случая коронавируса

За последние 24 часа коронавирус забрал жизни еще трех жителей Башкирии.

В Минздраве республики сообщили последние данные о распространении ковида на территории региона. Так, за минувшие сутки в Башкирии выявили 109 случаев опасной болезни – общее число заболевших за отчетный период приближается к 32 тысячам.

Известно, что в больницах прямо сейчас получают лечение 265 пациентов. 25 человек в тяжелом состоянии, 7 из них на ИВЛ. Еще у 4 432 пациентов болезнь проходит в легкой форме, и они лечатся дома.

К сожалению, за последние сутки в Башкирии зафиксировали еще три случая смертей из-за коронавируса. Всего за весь период ковид стал официальной причиной смерти 348 жителей региона.