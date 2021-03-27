«Можем пересечься и переговорить»: Юльяшин предложил Фирдусу Тямаеву «мужскую» встречу

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Заслуженный артист республики Башкортостан Радик Юльякшин предложил Фирдусу Тямаеву встретиться и поговорить «по-мужски».

Конфликт звезд национальной эстрады становится все более странным. После гневного поста Юльякшина Фирдус Тямаев предложил коллеге обсудить возникшие вопросы в прямом эфире в интернете. Вскоре Elvin Grey ответил на предложение неожиданным образом.

- Я сегодня в Казани, можем пересечься на премии ТМТВ, и переговорить. Зачем нам онлайн трансляции? Если ты считаешь себя мужиком, подъезжай в ЭКСПО. Или тебе все же дороже хайп, трансляции и лайки твоих поклонников? – вопрошает артист из Башкирии

Пока остается неизвестным, примет ли Тямаев «мужское» предложение оппонента.