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Общество27 марта 2021 9:53

В Башкирии новые антиковидные правила – изменения коснулись детских садов и школ

Радий Хабиров уже подписал соответствующий указ
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии обновили антиковидные правила

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз изменил указ о повышенной готовности.

В первую очередь, изменения в указе коснулись работы детских садов и школ. Случилось долгожданное – теперь родители смогут посещать самостоятельно посещать детские сады, а заполняемость школьных столовых увеличили до 100%. Ранее посещаемость последних была ограничена 85%.

Для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями приготовили не самые приятные новости. У них сохраняется режим обязательной самоизоляции до 31 марта.

Напомним, что также Хабиров изменял указ 16 марта. Тогда глава республики снял ограничения с проведения спортивных и культурных мероприятий.