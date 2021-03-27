Уфимка хотела продать туфли, а в итоге потеряла 76 тысяч рублей – объясняем схему «развода»

В МВД сообщили о новых случаях мошенничества в Башкирии

Желая продать туфли в интернете, уфимка лишилась 76 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что история началась с того, что жительница Уфы решила продать свои старые туфли в одном из популярных интернет-магазинов. Вскоре после размещения объявления ей позвонил «покупатель», который попросил у нее данные банковской карты для «внесения залога за покупку». Женщина совершила ошибку и продиктовала жуликам всю нужную информацию. В итоге, вместо небольшого заработка на старых туфлях, она лишилась с банковской карты 76 тысяч рублей.

Также в МВД сообщили о доверчивом жителе города Октябрьский. Молодой человек захотел купить в интернете видеокарту по выгодной цене. После того, как он отправил «продавцу» 6 800 рублей, жулики перестали отвечать покупателю, а потом и вовсе заблокировали его.

Полицейские просят жителей Башкирии настороженно относиться к сделкам в интернете. Никогда не сообщайте данные своей банковской карты незнакомым людям. Если близкий человек в соцсетях просит вас одолжить ему денег – обязательно перезвоните ему и удостоверьтесь, что его не взломали жулики.