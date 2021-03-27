В Уфе начнут продавать аттракционы одного из старейших парков города

В Уфе распродают имущество популярного парка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Уфе начнут распродавать аттракционы из парка Якутова.

Известно, что на аукционе будут представлены как минимум 17 развлекательных аттракционов, размещенных на территории одного из самых старых парков Уфы. Оказалось, что они арестованы и находятся в залоге.

Портал Ufatime.ru сообщает, что начальная стоимость самого дешевого лота – 164 тысячи рублей, за эти деньги будущий покупатель может получить спортивный батут. Самыми дорогими аттракционами признали «Корсар» и «Тайфун» - 3 785 000 рублей.

Также 26 апреля на аукционе будут распродавать прочее имущество должников – квартиры, машины и нежилые помещения.

Напомним, что уфимский аттракцион «Корсар» в 2008 году попадал в неприятную историю – тогда на нем вверх тормашками застряли 15 человек. К счастью, людей оперативно опустили на землю.