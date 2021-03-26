Радий Хабиров посетил УГАТУ, который планируют объединить с БашГУ

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 26 марта, глава Башкирии Радий Хабиров на выездном совещании снова высказался по поводу объединения двух университетов – УГАТУ и БашГУ. Руководитель республики отметил, что считает этот шаг важным. По мнению Хабирова, без объединения университеты «превратятся в небольшие провинциальные учебные заведения».

– Республика с мощными научно-производственными центрами в различных сферах, к сожалению, не является законодательницей трендов в науке. Поэтому мы идём на эти реформы. Мы постараемся при сохранении идентичности, традиций, научных школ и достижений каждого из вузов сделать вас сильнее, чтобы вы могли выжить в конкурентной борьбе, – резюмировал Радий Хабиров.

Глава республики выразил мнение, что в противном случае сократится федеральное финансирование, а студенты начнут поступать в вузы других регионов.