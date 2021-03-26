В Башкирии начались срочные поиски пропавшего 9-летнего мальчика

Фото: «Отклик»

В Стерлитамаке пропал 9-летний Илья Антонов, сообщает поисковый отряд «Отклик». По данным волонтеров, ребенок вышел из дома сегодня, 26 марта, в 12:30. С тех пор его местоположение неизвестно. В настоящий момент родители уже обратились в полицию и к волонтерам, через соцсети появилось обращение с просьбой о помощи в поисках.

Приметы: рост – 130 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, карие глаза.

Был одет: шапка полосатая с помпоном ( как на фото) , синяя куртка, чëрные брюки, чëрные сапожки, синий рюкзак.

– Осмотрите свои подъезды, возможно ребенок испугался и находится рядом с вами, – пишут в сообщении волонтеры.

Если вы что-то знаете о том, где может находится Илья, или видели его, сообщите, пожалуйста по телефонам: 89871060601 или 02.