Динар Гильмутдинов обратился к жителям Башкирии из-за новых ограничений

Глава башкирского ГИБДД Динар Гильмутдинов сегодня, 26 марта, обратился к водителям республики. Причиной стало временное ограничение движения большегрузов. Гильмутдинов предупредил, что в связи с этим запланирована череда рейдов.

Руководитель госавтоинспекции напомнил, что в руководстве Башкирии приняли решение ограничить движение большегрузов по дорогам регионального и муниципального значения в период с 5 апреля по 4 мая 2021 года. В Уфе подобные ограничения, отметил он, уже ввели 24 марта.

– Госавтоинспекция с целью выявления нарушителей, игнорирующих данные ограничения будет проводить соответствующую профилактическую работу. Все мы с вами любим передвигаться по хорошим дорогам, однако многие не хотят осознавать важность вводимых ограничительных мер, – отметил он.

Гильмутдинов призвал сознательности и ответственности в выполнении всех требований и ограничений. Он также напомнил, что движение транспорта, у которого превышена предельно допустимая нагрузка, возможно только при получении спецразрешения.