В Башкирии возбуждены уголовные дела из-за оплаты невыполненных работ по строительству школы

Уголовные дела были возбуждены по материала проверки прокуратуры

В Башкирии возбуждены уголовные дела о халатности и мошенничестве из-за того, что Управление капитального строительства республики оплатило подрядчику работы по возведению новой школы, которые не были завершены до конца. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Известно, что образовательное учреждение строилось в городе Стерлитамаке по нацпроекту «Демография». Управление капстроительства РБ в 2018 году заключило госконтракт «на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для школы» с «Фирмой СУ-10». Застройщик, как выяснилось, не исполнил условия договора. Несмотря на это, ему все равно заплатили – в том числе и за работу, которая не соответствовала проектной документации.

– Кроме того, часть выполненных работ была оплачена дважды и по завышенной стоимости, – добавили в надзорном ведомстве. – В результате неправомерных действий неустановленных должностных лиц заказчика бюджету республики причинен ущерб свыше 8,6 млн. рублей.

Исполнение госконтракта проверяла прокуратура Октябрьского района Уфы. Она направила материалы в следственный орган, где и было принято решение о возбуждении уголовные дел. За ходом расследования установлен «особый контроль», подчеркнули в надзорном ведомстве.