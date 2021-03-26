В Башкирии врача-терапевта с 30-летним стажем избили во время вызова на дом

На медика набросилась дочь пациента

Участкового врача-терапевта Туймазинской ЦРБ избили во время вызова на дом. Инцидент произошел вчера, 25 марта, сообщили в профсоюзе работников здравоохранения республики.

Медик с 30-летним стажем стала жертвой нападения, когда пришла к пожилому пациенту домой. Вместе с больным также находилась его дочь, которая во время осмотра вела себя агрессивно.

– Врач осмотрела больного, сделала записи в амбулаторной карте, а когда попыталась забрать ее (карта является документом медицинской организации) подверглась нападению. В результате медику порвали халат, нанесли удары по рукам и голове, – передали в правозащитной организации.

Заявление о нападении на медика уже приняла полиция. Запланировано проведение экспертизы, которая определит степень тяжести причиненного вреда здоровью. В профсоюзе добавили, что пострадавшая врач является почетной гражданкой города Туймазы и лучшим врачом-терапевтом 2017 года.

По данным МВД Башкирии, за прошлый, 2020 год в республике было зарегистрировано 199 преступлений против работников здравоохранения.