В Башкирии обнаружили загадочный фолиант на незнакомом языке - объясняем его содержание

Фото: соцсети

Накануне житель Башкирии обнаружил в своей домашней библиотеке необычный фолиант. Старая книга, с пожелтевшими от времени страницами, как оказалось, написана арабским алфавитом. Снимок загадочной рукописи в своих социальных сетях выложила член совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина.

Как рассказала общественница в беседе с «КП-Уфа», книгу нашел у себя в семейном архиве один из ее подписчиков. Сама же Маулимшина разместила фотографии рукописи в своих соцсетях и попросила друзей и подписчиков расшифровать ее содержание.

- Говорят, что она передавалась из поколения в поколение по наследству, - рассказала Эльза Маулимшина у себя в социальных сетях.

Как оказалось, необычный фолиант – не что иное, как сборник религиозных стихов.

- Это стихи религиозного содержания. Об искренности в религии, о признаках любви к Аллаху, и так далее. Дается объяснения некоторым словам Аллаха и пророка в стихотворной форме, - рассказала «Комсомолке» член совета по правам человека при главе Башкирии.