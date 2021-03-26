Уфимок, обвинивших отца в секс-насилии, затравили на учебе

Еще недавно Рашид был окружен любовью семьи, но из-за своей строгости оказался под следствием

В Уфе продолжается расследование резонансного уголовного дела, в отношении 54-летнего уфимца, которого оговорили в изнасиловании собственные дочери. Пока дело отправили на дорасследование, а самого Рашида Г. снова перевели в следственный изолятор.

Тяжелее всего переживает случившееся семья мужчины – его жена Рахиля уже несколько месяцев не может толком увидеться с мужем, перекинуться с ним хоть парой слов. Женщина постоянно плачет и переживает, ее супруг (инвалид первой группы, потерявшего руку на производстве) может совсем нескоро увидеть своих детей.

- Дочери каждый день плачут, не хотят ходить на учебу в колледж, потому на них там все смотрят, пальцем тыкают, смеются за спиной. Они уже настолько в отчаянии, что даже заявляют, что если папу все же посадят, они покончат с собой. Я боюсь за них, боюсь за моего мужа. Наша семья пережила столько боли, мы в полном отчаянии. Я готова бороться до последнего за своего мужа, потому что верю в его невиновность. Если бы у меня было хоть какое-то сомнение, что он что-то сделал, неужели бы я не растерзала его своими руками? И девочки очень сожалеют о случившемся, они понимают, что натворили, а самое ужасное, что нам никто не верит, - горюет Рахиля.

Напомним, что сегодня уголовное дело в суде отправили на дорасследование в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Следующее судебное заседание состоится 31 марта в Советском районном суде.