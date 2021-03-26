Уфимец «развел» знакомого на 350 тысяч рублей, пообещав ему карьер для добычи ПГС

СК передал дело в суд

В Уфе будут судить 45-летнего мужчину, который пообещал за 350 тысяч рублей предоставить знакомому земельный участок под карьеры для добычи песчано-гравийной смеси. Обвиняемый проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве и о покушении на мошенничество.

По версии следствия, в апреле 2020 года уфимец сказал своему знакомому, что сможет за взятку чиновникам Иглинского района и Минэкологии помочь с получением земли для последующей добычи песчано-гравийной смеси. Приятеля обвиняемого это предложение показалось заманчивым, и он согласился передать мошеннику 350 тысяч рублей. На самом деле злоумышленник не собирался ни о чем договариваться и просто потратил эту сумму по своему усмотрению.

– Спустя несколько месяцев обвиняемый сообщил, что необходимо еще 2 млн рублей якобы в качестве взятки за оформление всех разрешительных документов, которые он также собирался похитить, – передали в Следственном комитете Башкирии.

Второй заход для мошенника оказался неудачным. При получении 2 млн рублей его задержали сотрудники республиканской ФСБ. Обвиняемый частично признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело против него будет передано в суд.