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Спорт26 марта 2021 14:44

Томи Ламса в прямом эфире удивил всех фразой про пример «Ак Барса»

Финский тренер сделал неожиданное заявление
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Главный тренер сказал, что уфимским хоккеистам нужно равняться на «Ак Барс»

Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» на пресс-конференции клуба по итогам сезона и плей-офф назвал «Ак Барс» командой, на которую стоит равняться.

В течение серии игр против казанского клуба Ламса неоднократно упоминал о том, что соперник оказался сильнее в тех или иных моментах. В частности, звучали фразы по качественную оборону, которая смогла закрыть легионерское звено, на которое финский специалист делал главную ставку.

Подводя итоги всего сезона, Ламса вновь начал удивлять журналистов и болельщиков клуба фразами про «Ак Барс». Например, он заявил, что уфимским хоккеистам следует равняться на принципиальных соперников из Казани.

- Нам нужно думать, как создать четыре сильных звена по примеру «Ак Барса», - сказал тренер в прямом эфире.

Безусловно, Ламса в этом моменте прав на все 100%. Но говорить такие слова про «Ак Барс», будучи главным тренером уфимского клуба, как минимум удивительно. Только болельщики начали отходить от самой провальной серии «Салавата» в истории КХЛ, как Ламса выдал такой «перл». Ситуацию попытался успокоить гендиректор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.

- Не думаю, что он восхваляет «Ак Барс». Томи просто отдает должное сопернику. Соперник действительно был сильный. Я считаю, что мы проиграли сильнейшему клубу – если не страны, так восточной конференции.

Салават Юлаев