На выходных в Башкирии синоптики обещают мокрый снег

Осадки прогнозируются в небольшом количестве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ближайших выходных, 27 и 28 марта, в Башкирии выпадет мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Специалисты уточнили, что осадки ожидаются в небольшом количестве в отдельных районах республики. Ветер при этом будет северным, северо-восточным, умеренным – усилений не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит -3,-8°, при прояснениях возможно похолодание до -13°. Днем 27 марта столбики термометров покажу +2,+7°, 28 марта – 0,+5°.

Напомним, вчера синоптики рассказали, какая погода в Башкирии ожидается в оставшиеся месяцы весны и летом.