Курносов пообещал показать тренерский состав «Салавата Юлаева» в начале апреля

В руководстве команды скоро представят тренерский состав на новый сезон Фото: Рустем АХУНОВ

Гендиректор «Салавата Юлаева» Александр Курносов объяснил, что команда представит состав тренерского штаба на новый сезон через две недели.

Напомним, что уфимская команда потерпела серию неприятных поражений от «Ак Барса» в полуфинале плей-офф КХЛ. Главный тренер уфимцев Томи Ламса сделал упор на первое легионерское звено команды, но соперник его успешно заблокировал. Разумеется, что после такого на пресс-конференции по итогам сезона уфимские журналисты спросили о составе тренерского штаба команды в новом сезоне.

- Думаю, что мы объявим состав в течение двух недель. Есть моменты, которые потребуют чуть большего времени – отдельные тренерские решения, - ответил Курнуосов.

Сам Томи Ламса отметил, что он доволен составом своих помощников. При этом финн сказал, что команде «нужно улучшить команду и тактические моменты».