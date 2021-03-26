Житель Башкирии выиграл в лотерею более 2 млн рублей

Точная сумма выигрыша составила 2,029 млн рублей

Житель Башкирии выиграл в гослотерею «Спортлото» более двух миллионов рублей.

Победитель очередного тиража розыгрыша был определен вчера, 25 марта. Его личность пока неизвестна даже самим организаторам лотереи – он пока не успел обратиться за выигрышем, сумма которого составила 2,029 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе лотереи, о счастливчике известно только то, что он приобрел билет в розничной точке продаж и отгадал числа 25,11, 21, 23, 19 в первом поле и не угадал 2 – во втором.