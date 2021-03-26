Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 марта 2021 12:13

Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны

Специалисты приступили к их расконсервации
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий

фото: ufacity.info

Фонтаны в Уфе планируется запустить 1 мая. Уже сейчас «Горзеленхоз» занимается их расконсервацией для подготовки к работе в новом сезоне. Об этом 26 марта сообщили в мэрии.

– Работы по подготовке фонтанов к эксплуатации включают в себя чистку и мойку чаш фонтанов от мусора и грязи, чистку насосных станций, текущий ремонт электрических и гидравлических механизмов, ревизию и смазку деталей, – пояснили в уфимской администрации.

Пробный запуск 23 городских фонтанов пройдет в конце апреля. С 1 мая они будут работать в соответствии с определенным графиком – в зависимости от местоположения и популярности и горожан.