Победителя аукциона на строительство детского онкоцентра в Уфе признали уклонившимся от заключения контракта

Медучреждение, согласно госконтракту, должно быть построено к концу 2024 года

Управление капитального строительства Башкирии признала компанию «Дортрансстрой» уклонившейся от контракта на строительство Республиканского центра детской онкологии. Фирма взяла тендер еще 25 февраля, однако что-то пошло не так. Соответствующий протокол появился на сайте госзакупок.

– Признать победителя открытого конкурса […] уклонившемся от заключения контракта […] в связи с предоставлением обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, не соответствующей требованиям закупочной документации, – написано в документе.

Сумма, за которую «Дортрансстрой» готов был возвести детский онкоцентр, составляет 1,42 млрд рублей. По условиям торгов, медучреждение необходимо построить до конца 2024 года.