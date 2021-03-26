В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 345 человек

282 пациента с коронавирусом находятся на госпитализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии число жертв коронавируса с начала пандемии увеличилось до 345 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти, причиной которых стала инфекция. Об этом 26 марта сообщил региональный оперштаб.

Прирост зараженных COVID-19 за день составил 110 человек. Всего на территории республики зарегистрировано 31 817 случаев инфицирования. Выздоровели 26 640 жителей, 218 пациентов выписались за прошедшие 24 часа.

Прямо сейчас от коронавируса лечатся 4 832 человека: 282 находятся на госпитализации, 4 550 болеют в легкой форме и переносят инфекцию дома.