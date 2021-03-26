В орошение 10 тысяч гектаров башкирской земли в четырех районах хотят вложить 4 млрд рублей

Инвесторы обратили внимание на засушливую часть Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии инвестор, группа компаний «Агродинамика», хочет вложить 4 млрд рублей в орошение 10 тысяч гектаров земли в Абзелиловском, Баймакском, Учалинском и Хайбуллинском районах. На этих территориях также планируется выращивать кукурузу и сою. Инвестпрограмма, рассчитанная до 2030 года, призвана «улучшить плодородие в засушливой части республики, повысить экспортный потенциал региона и создать 200 новых рабочих мест».

Проект по мелиорации земель рассматривался на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона поручил Минсельхозу провести экспертный анализ территорий, и если его результаты будут положительными, подготовить заявку на поддержку проекта в рамках федеральной программы мелиорации.