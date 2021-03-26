В башкирском городе на стройке погиб рабочий

Мужчина получил тяжелые травмы при падении и скончался

В башкирском городе Стерлитамаке за гибель рабочего на стройке будут судить учредителя строительной фирмы. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при производстве работ, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Трагедия произошла в июле 2020 года. 36-летний учредитель фирмы отправил троих рабочих, чтобы те сделали мягкую кровлю на строящемся нежилом объекте. В процессе один из мастеров провалился в неогражденное сквозное отверстие на крыше и упал с четырехметровой высоты. От полученных травм он скончался.

– Работники не были обеспечены средствами защиты и специальной обувью, – следует из сообщения надзорного ведомства. – Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело будет рассматривать Стерлитамакский городской суд.