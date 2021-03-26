Хабиров распорядился назначить в БАГСУ нового ректора

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Ректором Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики (БАГСУ) стал Данияр Абдрахманов. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров. Вчера, 25 марта, руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин представил коллективу вуза нового управленца.

– Много моих коллег прошли через стены Академии. Любые процессы должны периодически обновляться. Иногда этим триггером является смена руководителя. Не потому что есть какие-то претензии, а есть необходимость перезагрузки, движения, – сказал Сидякин. – На мой взгляд, Данияр Мавлиярович именно тот человек, который способен ответить на многие вызовы современной трансформации.

Данияр Абдрахманов сменил на должности ректора БАГСУ Ильгиза Кызыргулова, который руководил академией с 2017 года.

Справка:

Новый руководитель вуза, Абдрахманов Данияр Мавлиярович, родился 25 ноября 1980 года в Уфе. Окончил БашГУ и БГПУ, прошел профессиональную переподготовку Российском государственном социальном университете и Академии наук Татарстана. Является кандидатом философских наук, доцент.

Первая работа Абдрахманова вообще не имела никакого отношения к научной или преподавательской деятельности – в 2001 году он утроился стрелком службы безопасности в «Уфаводоканал». Протрудившись там три года, в 2004 году он стал ассистентом, а затем старшим преподавателем БашГУ. С 2007 по 2016 годы – доцент уфимского филиала филиала Российского государственного социального университета.

В 2005-2016 годах работал в Центре изучения национальных и языковых отношений академии наук Башкирии. Там он был ученым секретарем, замдиректора и исполняющим обязанности директора. В 2016-2019 годах возглавлял научно-исследовательский институт духовной безопасности и развития религиозного образования в БГПУ. После этого перебрался в татарстанский город Болгар, где с 2019 по 2021 годы был ректором местной исламской академии.