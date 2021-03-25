Жителя Башкирии признали виновным в попытке взорвать конкурента по бизнесу

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

На днях суд вынес приговор 34-летнему уроженцу Ишимбайского района Башкирии, которого обвиняли сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. Мужчину признали виновным в покушении на убийство, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ.

Настоящая криминальная драма разыгралась в Стерлитамаке в августе 2019 года. Подсудимый решил «устранить» конкурента по бизнесу. Его жертвой должен был стать 71-летний житель Стерлитамака. По версии следователей следкома по Башкирии, молодой предприниматель установил самодельное взрывчатое устройство на калитку в частном доме у пострадавшего.

План по подрыву конкурента у 34-летнего жителя Ишимбайского района почти удался. Он решился на покушение на убийство после того, как конкурент уличил его в подделке важных документов. «Липовые» бумаги могли послужить поводом для уголовного преследования – поэтому молодой человек задумал убийство.

Свою вину в суде подсудимый так и не признал.