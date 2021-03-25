«Сам ушёл»: премьер Башкирии Андрей Назаров высказался об отставке главы Минтранса Алана Марзаева

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Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на встрече с журналистами высказался об отставке главы Минтранса республики Алана Марзаева. Напомним, чиновник покинул должность 1 марта, не проработав и года.

– Он сам ушёл. Посчитал, что не тот темп, и к ответственности не был готов – может, потому что здесь не родился, – предположил премьер.

Он добавил, что на кресло министра транспорта сейчас рассматривается несколько кандидатур. Назаров «с удовольствием взял бы людей из Москвы» – но те не идут.

– Сложно найти человека компетентного во всех направлениях: авиа-, железнодорожный, общественный транспорт. Позиция сложная. Нужен хороший администратор, – пояснил премьер-министр республики.

Напомним, сейчас министерством транспорта Башкирии в качестве исполняющего обязанности руководит Виктор Жульков. До ухода Марзаева он был первым замминистра.