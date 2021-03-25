Хабиров согласился сдать в аренду «Русатом Хэлскеа» 10 тысяч квадратных метров земли

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Глава Башкирии Радий Хабиров без проведения торгов согласился сдать в аренду 10 тысяч квадратных метров земли в Уфе акционерному обществу «Русатом Хэлскеа». Участок выделен под строительство межрегионального Центра радионуклидной терапии. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Земля, которую предоставили «Русатом Хэлскеа», располагается рядом с улицей Блюхера. Кадастровая стоимость участка оценивается в 42,5 млн рублей.

Договор аренды с компанией заключит Министерство земельных и имущественных отношений республики. Контроль за исполнением распоряжения Хабирова возложен на его же администрацию.

Акционерное общество «Русатом Хэлскеа» входит в Госкопорацию «Росатом». Компания намерена открыть в Уфе центр радионуклидной терапии в 2023 году. Там будут диагностировать и лечить злокачественные новообразования, болезни эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Правительство Башкирии включило проект Центра в перечень приоритетных.